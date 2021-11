Uniklé specifikace Google Pixel 6a: Hlavní foťák má potěšit

Je to sice jen pár týdnů, kdy Google představil telefony z nové řady Pixel 6, nicméně i kvůli jejich velké nedostupnosti se už mluví o tom, kdy a jací budou pokračovatelé. Dle tradice se nejvíc skloňuje a očekává modelové označení Google Pixel 6a a kolotoč spekulací a “úniků” pomalu nabírá na obrátkách. Aktuálně propírané údajné specifikace podle všeho potěší hlavně díky tomu, jaký hlavní fotoaparát se v nich nachází.

Zatímco Google Pixel 6 Pro je skutečným vlajkovým mobilem a standardní Pixel 6 patří do kategorie lepší střední třídy, model 6a by měl znovu patřit do nižších vrstev. Proto je trochu překvapivé, že se v něm má podle úniku objevit 50mpx Samsung GN1 senzor. Tedy stejný jako v již představených sourozencích. Byla by to milá zpráva, i když by samozřejmě ještě záleželo i na ceně, kterou Google stanoví. Mezi další zveřejněné (a velmi spekulativní) parametry patří 6,2″ FullHD displej, čipset Snapdragon 778G, rozměry 152.2 x 71.8 x 8.7 milimetrů a také 12mpx ultraširoký a 8mpx přední foťáky.

Co očekáváte od modelu Google Pixel 6a?

Zdroj: pharena