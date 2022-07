Myslí tohle Google vážně? Pixel 6a trpí bizarním problémem

Google Pixel 6a má první porodní bolesti. To je tvrzení, které by vás s největší pravděpodobností nepřekvapilo. To, že mají telefony od americké společnosti nějaké potíže je bohužel už tradice. Jenže to, co se povedlo Googlu tentokrát je opravdu bizarní. Můžete se buď smát a nebo pokud jste si už mobil stihli objednat, brečet. Ani v jednom případě se nebudeme divit.

Čtečku otisků prstů v Pixelu 6a zatím nepoužívejte..

Technologický kanál Beebom, který má na YouTube přes 2 miliony odběratelů upozornil na fakt, že u Pixelu nefunguje čtečka otisků prstů, respektive lze telefon odemknout jakýmkoliv prstem. Mohli byste si myslet, že jde jen o vadný kus, ale toto tvrzení brzy potvrdilo několik dalších recenzentů a YouTuberů. V praxi to znamená, že i přestože zaregistrujete váš otisk, telefonu je to celkem jedno a odemkne mobil i po přiložení prstu vaší manželky, dítěte nebo cizího člověka.

Pixel 6A: One REAL Problem!

Jediné, co může majitele nového telefonu částečně uklidnit je fakt, že jde s největší pravděpodobností o softwarovou chybu, kterou Google zřejmě brzy vyřeší. Do té doby nezbývá nic jiného (za předpokladu, že chcete mít svá data v bezpečí), než nastavit si kód a čtečku vůbec nepoužívat.

Setkali jste se někdy s něčím podobným?

Zdroj: GSMArena