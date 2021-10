Stáhněte si nové zvuky určené pro Pixel 6 i na váš telefon

Aplikaci Pixel Sounds znají asi všichni uživatelé telefonů Google Pixel a nabízí přesně to, co byste zřejmě čekali. Můžete si v ní vybrat z desítek různých budíků, notifikačních upozornění či vyzváněcích tónů a kromě telefonů od Googlu funguje nějakou dobu i na ostatních telefonech, kupříkladu řadě Galaxy S od Samsungu. Není to ale pravidlo a tak se web AndroidPolice rozhodl, že tyto zvuky zpřístupní všem uživatelům.

Vyzkoušejte nové notifikační upozornění, budíky a vyzváněcí tóny z Pixelu 6

Díky Nicku Ciprianimu si můžeme stáhnout všechny zvuky. Vytvořil a pojmenoval veškeré soubory a zabalil je do RAR souboru, který si můžete stáhnout z webu. Jestliže se ale nechcete vydávat takto komplikovanou cestou, můžete si nejprve zkusit nainstalovat aplikaci třeba z APK Mirror, abyste zjistili zda ji váš telefon podporuje či nikoliv. Všechny zvuky uložené v RAR souboru obsahují také Material Adventure z verze Pixel Sounds 3.0, což jsou v podstatě všechny z Androidu 12.

Jak se vám nové melodie líbí?