Telefony od Googlu v podstatě už několikátý rok nabíjíme maximálním výkonem 18 W. To sice není úplně špatné, ale několikanásobně levnější telefony dokáží v dnešní době nabídnout lepší výkon. Co z toho plyne? Americká společnost musí tento aspekt vylepšit, aby to nedostala sežrat v recenzích. A dle všeho na tom pracuje.

Google Pixel 6 dostane rychlejší nabíjení

Leaker Yogesh Brar tvrdí, že budou nové Pixely umět nabíjet výkonem 33 W, což už je dle našeho názoru dostatečná hodnota. Google experimentoval s výkonem a právě tato hodnota se mu jevila jako nejlepší. Jenže hned několik dalších leakerů se shodlo na tom, že balení modelů Pixel 6 a Pixel 6 Pro nebude obsahovat nabíjecí adaptér. Pokud si tedy budete chtít užít maximálního výkonu, budete si jej muset dokoupit zvlášť.

Pixel 6’s Tensor Chip: Let’s Talk!

Spolu s novými telefony má dorazit také nová generace stojánku Pixel Stand, který bude prý vybaven ventilátory, což naznačuje vyšší výkon i u bezdrátového nabíjení.

Jak se na nové Pixely těšíte?

Zdroj: androidpolice.com