Máme začátek února, což znamená že můžeme na velkém množstvím nejrůznějších Android telefonů očekávat únorové bezpečnostní záplaty. I tento měsíc úřadoval Samsung, konkrétně s modelem Galaxy Note 20, na který dorazila aktualizace dokonce ještě na konci ledna. Nyní přicházejí na řadu telefony Google Pixel. Znamená to, že pokud vlastníte jakýkoliv telefon od americké firmy od modelu 3a, měli byste je mít během několika hodin či maximální dní k dispozici.

Google ve svém Twitter příspěvku zmiňuje tří klíčové věci, které tato aktualizace přináší. Kromě bezpečnostních aktualizací můžeme počítat také vylepšenou podporou Bluetooth, takže pokud jste někdy měli problémy s připojením příslušenství, měla by to nová aktualizace vyřešit. V poslední řadě americká firma zmiňuje, že aktualizace vylepšuje přehrávání zvuku. Co přesně si pod tím ale představit sami nevíme.

Our February software update started rolling out today to supported Pixel devices! The update includes:

🎧 Improved Bluetooth support

🔊 Audio playback improvements

🔒 Latest security fixes

— Made By Google (@madebygoogle) February 7, 2022