Před nějakým časem jsme vás informovali o tom, že Google pozastavil aktualizaci, která obsahovala lednové bezpečnostní záplaty na telefony Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro. Důvodem byl problém, který způsoboval uskutečňování tísňových hovorů, aniž by o to uživatel stál. Nyní se jej konečně podařilo vyřešit a vlajkové lodě dostávají lednové bezpečnostní záplaty.

V případě, že se vám povedlo nainstalovat ty prosincové bude mít aktualizace velikost pouhých 40 MB, ovšem pokud přecházíte z listopadové aktualizace, stáhne se vám 215 MB. Rozšiřuje se postupně a tak může ještě pár dní trvat, než se zpřístupní i vám. Kromě problémů s hovory si několik uživatelů stěžovalo na horší výdrž baterie, což by rovněž mělo být v této aktualizaci opraveno. Doufejme tedy, že se americké firmě podařilo problémy na dobro vyřešit.

Our January software update will start rolling out to #Pixel6 and Pixel 6 Pro devices today. This will include all the fixes listed for the December update as well as the January update. Learn more on our update post here: https://t.co/R4br1MnqqZ

— Made By Google (@madebygoogle) January 14, 2022