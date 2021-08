Google Pixel 5a se odhalí ještě tento měsíc. Známe cenu i specifikace

V plánech Googlu kromě Pixelů 6, které už dokonce americký výrobce poodhalil figuruje ještě jeden telefon. A ten by měl být představen ještě v srpnu. Řeč je samozřejmě o modelu Google Pixel 5a, přičemž letos žádná 5G verze nebude, jelikož i tento jej bude umět. Naopak se ale dočkáme Pixelu 6 Pro a Google tak opět odhalí tři různé telefony. Známá je také cena, která opět vypadá poměrně zajímavě.

Google Pixel 5a se odhalí ještě tento měsíc

Co se týče specifikací, z úniků už víme, že bude telefon disponovat 6,4″ OLED displejem a čipsetem Snapdragon 765G v kombinaci s 6 GB operační paměti RAM. O výdrž se má údajně starat 4 650mAh baterie, což je poměrně zajímavé. V kombinaci s tím, jak umí Google své telefony odladit by mohl mít opravdu slušnou výdrž. K dispozici bude pouze v barevné variantě Mostly Black a to za cenu 450 EUR, tedy asi 11 500 korun. Potěší také IP67 certifikace nebo bezdrátové nabíjení.

Zajímavostí je, že bude telefon ze začátku k dispozici pouze v USA a Japonsku. Těžko říct, proč se tak firma nakonec rozhodla a zda se jej v Evropě někdy dočkáme. Oficiálně by měl být telefon představen 26. srpna.

Přijde vám Pixel 5a specifikacemi zajímavý?

Zdroj: Frontpagetech