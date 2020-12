Populární kanál JerryRigEverything právě vydal test odolnosti nejnovějšího telefonu z dílen Googlu – Pixel 5. Jak jsme vám řekli již v recenzi, telefon je opravdu zajímavý a to nejen svým vzhledem, ale samozřejmě také plynulým systémem. Nelze jej však považovat za vlajkovou loď, už jen kvůli použitému čipsetu. Na svých oficiálních stránkách se Google chlubí, že je telefon tvořen z hliníku. Jak je to doopravdy? Na to se podíval Zack.

Nebudeme chodit okolo horké kaše a hned vám řekneme, jak to s Pixelem 5 ve skutečnosti je. Jediným prvkem, kterého se na těle dotýkáte a je tvořen z kovu je power tlačítko. Zbytek telefonu má na sobě plastové vrstvy, kterým Google říká bio pryskyřice. Pravděpodobně se však jedná pouze o lukrativnější název plastu. Proto, abyste našli skutečný kov musíte jít celkem hluboko pod telefon. Ale přece tam je, když jste důslední. Cívka bezdrátového nabíjení je pak logicky umístěna pouze pod plastem, aby vše fungovalo.

Is the Google Pixel 5 Really made of Metal? – Durability Test!

Co se týče displeje, ten chrání sklo Gorilla Glass 6. Na Moshově stupnici se začínají škrábance objevovat na úrovni 6, hlubší rýhy pak na úrovni 7. Zack mimo jiné testuje také to, zda se telefon ohne a spoustu dalších zajímavých věcí.

Co říkáte na test odolnosti telefonu Pixel 5?