Bude vůbec Pixel 5 vlajkovým telefonem? Je dost možné, že ne

Zatím všechny standardní telefony Google Pixel (ty bez dalších písmen v názvu) ukrývaly špičkový výkon a demonstrovaly nejmodernější technologie. Šlo zkrátka o tzv. vlajkové telefony, které mířily nejvýš a v mnoha ohledech určovaly trendy. To samé se očekává od telefonu či telefonů Google Pixel 5, jejichž příchod je naplánován někam na podzim. Touha po novém vlajkovém telefonu ale možná nebude uspokojena. Tato překvapivá informace je směsí různých indicií, z nichž aktuálně poslední leží ukrytá v aplikace Fotoaparát Google. Spolupracující tým kolem redakce 9to5google.com v jedné z chystaných verzí této aplikace zjistil, že Pixely řady 5 ponesou kódové označení Bramble a Redfin. Z jiných dřívějších analýz je pak patrné, že přístroje s tímto jménem mají být vybavené čipsetem Snapdragon 765G. A to je až druhá nejvýkonnější jednotka společnosti Qualcomm pro letošní rok. Pokud tedy nebudou mít telefony Google Pixel 5 nejvýkonnější procesor světa, kterým je Snapdragon 865, nepůjde o vlajkové modely.

Složením tohoto zvláštního vzorce tedy vychází najevo, že Google možná přenastavuje výrobní i cenovou politiku série Pixel. Firma teoreticky uvede telefon(y) jako prémiové zařízení, které ale nemusí nutně nést příliš vysokou cenovku. Mnoho lidí to potěší, ale milovníci tvrdých čísel a maximálního výkonu zapláčou. V porovnání se Snapdragonem 865 dosahuje varianta 765G o cca 30-50 % horších výsledků. Pokud by opravdu Google Pixel 5 obsahoval zmíněný slabší procesor, telefon by to automaticky řadilo jen do vyšší střední třídy. Uvidíme, kolik je na této spojovačce pravdy. Je také možné, že jde o povedenou kouřovou clonu.

Co očekáváte od pátého Pixelu? Měl by být vlajkovým telefonem?

Zdroj: 9to5