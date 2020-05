Víme jaký čipset dostane Google Pixel 5. Ten nejlepší nečekejte

Již v minulosti jsme mohli vidět spekulace o tom, že Google Pixel 5 nedostane ten nejlepší možný čipset. Současná vlajková loď – Google Pixel 4 disponuje Snapdragonem 855, což byl v době představení vlajkový model. Nový model však půjde trochu odlišnou cestou.

Qualcomm včera oficiálně představil čipset Snapdragon 768G, který nabídne vyšší takty a rovněž také lepší grafický výkon, než Snapdragon 765G. Mohlo by tak jít o ideální volbu pro Google a jeho Pixel 5. Současné čipy s podporou 5G jsou poměrně drahé (viz. Snapdragon 865) a Google má v plánu přinést na trh telefon s příznivější cenou a horším výkonem. Horší procesor však neznamená, že by telefon neměl výkonu na rozdávání.

Již Snapdragon 765G je velmi dobře hodnocen a jedná se o výkonný čipset, který stačí pro všechno, co na telefonu potřebujeme dělat. A to včetně složitého machine-learningu, se kterým Google počítá. Proto až bude nová vlajková loď na podzim představena, nikdo se nebude divit, když v ní bude právě Snapdragon 768G. Cena by se pak měla pohybovat okolo 650 EUR, což je asi 17 800 korun bez daně.

Dostane Google Pixel 5 skutečně horší čipset?

Zdroj: phonearena.com