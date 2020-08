Google Pixel 5 spatřen v AI Benchmark. Dostane očekávaný čipset

Při představení Pixelu 4a Google zároveň lákal také na Pixel 5, který se nyní objevil v benchmarku AI Benchmark. Již několik měsíců zpět k nám dorazila informace, že se Google chystá do své nadcházející vlajkové lodi obsadit nevlajkový čipset. A nyní se nám to potvrzuje.

Google Pixel 5 spatřen v AI Benchmark

V benchmarku běží v telefonu čipset Snapdragon 765G, což tedy potvrzuje předchozí spekulace. Sekunduje mu 8 GB RAM a již z krabice v něm bude nainstalován nový Android 11. Co se týče ostatních spekulací, očekává se také reverzní nabíjení. O XL verzi toho zatím příliš nevíme. Co se týče ceny, ta by se měla pohybovat někde na hranici 700 dolarů, což je asi 15 500 korun. Google tak bude chtít konkurovat telefonům jako je například LG Velvet.

Již nyní víme, že bude Pixel 5 i Pixel 4a 5G dostupný v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Francii, Německu, Japonsku, Tchaj-wanu a Austrálii. Na svém blogu americký gigant rovněž uvedl, že se v následujících týdnech dovíme více informací.

Těšíte se na Pixel 5?

Zdroj: gsmarena.com