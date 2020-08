Google sice předevčírem představil Pixel 4a, ovšem krátce poté lákal na další generaci a 5G variantu. Nyní víme, že Google Pixel 5 a 5 XL dostanou 120 Hz displej a známe také velikost displejů. Pojďme se tedy podívat na nové informace.

Dostane Pixel 5 120 Hz displej?

Co se týče samotného Pixelu 4a 5G ten by se po stránce designu neměl od standardní verze vůbec lišit. Můžeme tedy očekávat 5,81″ displej i stejný fotoaparát. Co se týče Pixelu 5, ten dostane pravděpodobně 5,78″ OLED panel se 120 Hz frekvencí. Jeho větší bratr pak dostane velký 6,67″ panel. Alespoň to tvrdí uznávaný leaker Ross Young, který v minulosti s předstihem zveřejnil informace například o iPhonech 11 a 11 Pro.

Google avizoval, že další informace k chystaným modelům zveřejní během několika následujících týdnů. Nové Pixely jsou tradičně představovány na podzim a ani letos to nevypadá, že udělá americký gigant výjimku. Spolu s pětkovou řadou vypluje do obchodů také verze 4a 5G.

