Google představil Pixel 4a v zahraničí již před několika týdny. Mezitím jej stihlo zrecenzovat několik zahraničních renomovaných webů a my vám v tomto článku přineseme, co si o něm jednotlivé magazíny myslí. V každém odstavci můžete zjistit verdikt a také pro a proti. Pojďme na to.

Specifikace Google Pixel 4a

5,8″ OLED panel, Full HD+ rozlišení, 60 Hz

Snapdragon 730G, 6 GB RAM, 128 GB úložiště, čip Titan M

12,2 MPx f/1,7 hlavní fotoaparát

3 140 mAh baterie, 18 W nabíjení

Google Pixel 4a Review: Simple and Clean!

GSM Arena – Pixel 4a je skvělý kompaktní telefon

GSM Arena hodnotí Pixel 4a pozitivně. Oceňuje kompaktnost telefonu a říká, že je fajn odpočinout si od všech velkých cihel a používat takto lehký a malý telefon. Displej má dostatečný jas a je pěkně ostrý. Recenzentovi nevadí ani absence více objektivů, naopak si pochvaluje Astro režim. Celkově se prý jedná o jeden z nejlepších fotomobilů své třídy. Samozřejmě se můžeme těšit na čistý Android 10, který dle očekávání funguje skvěle a je naprosto plynulý. Objevují se zde také výroky, že se jedná o aktualizaci úspěšného modelu 3a, ovšem pokud máte Pixel 3a či 3a XL, neexistuje žádná větší motivace k upgradu na tento model.

Klady + skvělý displej

+ ideální velikost

+ dostatek RAM i úložiště

+ audio jack

+ čistý a rychlý operační systém

+ fotoaparát srovnatelný s Pixelem 4 XL

Zápory – ne příliš velkých změn oproti Pixelu 3a

– výdrž baterie je pouze průměrná

– ostření selfie kamerky občas zazlobí

Android Central – perfektní telefon pro rok 2020

Dle Android Central nepředstavuje nový Pixel 4a žádnou revoluci. Na druhou stranu se Googlu podařilo vylepšit loňský Pixel 3a, který je vůbec nejprodávanějším Pixelem vůbec. Googlu se podařilo vylepšit design, výkon i fotoaparát. Mírně byla prodloužena také výdrž baterie a zároveň byla snížena cena o 50 dolarů, což je dle tohoto magazínu skvělý obchod. Android Central rovněž ocenil, že se americký gigant rozhodl jít proti proudu a nezvětšil displej. Zároveň ale zmínil, že by ocenil také XL variantu. Hlavním benefitem tohoto telefonu má být čistý Android se zaručenými aktualizacemi a také již zmíněná cena, která je až neuvěřitelná. Pixel 4a by neměl chybět v seznamu potenciálních zařízení pro kohokoli, kdo hledá dobrý telefon se zajímavým poměrem cena/výkon.

Klady + nejlepší fotoaparát ve své kategorii

+ ideální velikost pro používání jednou rukou

+ dobrá výdrž baterie

+ audio jack

+ 128 GB úložiště

+ garantované aktualizace softwaru

Zápory – průstřel displeje na levé straně působí rušivě

– pouze jeden fotoaparát

– absence XL varianty

TechRadar – Pixel 4a se skvěle ovládá

TechRadar rovněž hodnotí Pixel 4a vesměs pozitivně. Doporučuje jeho koupi v případě, že rádi ovládáte telefon jednou rukou. Mnoho takových solidních telefonů totiž na trhu aktuálně není. Rovněž ji doporučuje, pokud jste zakořenění v Google ekosystému a hledáte dostupný telefon s výborně odladěným systémem. Chvála došla také na fotoaparát, který sice nenabízí nejvíce možností, kvůli jedné čočce, za to ale fotí jednoznačně nejlépe ve své kategorii. Naopak pokud jste vášnivým hráčem, vyplatí se sáhnout po jiném modelu. Hry sice běží na Pixelu 4a solidně, ovšem menší displej a slabší výdrž baterie hraní trochu komplikují.

Klady + skvělý hlavní fotoaparát

+ audio jack

+ možnost ovládání jednou rukou

Zápory – pouze průměrná výdrž baterie

– absence 5G a bezdrátového nabíjení

– levně působící design

Phone Arena – Pixel 4a je magie ve střední třídě

Server PhoneArena nazval recenzi “Midrange Magic”, což hovoří za vše. Recenzent si pochvaluje zejména skvělý uživatelský zážitek, kterému telefon vděčí za skvěle odladěný systém. Pixel 4a se ale dle něj také skvěle drží v ruce a je velmi lehký. Pochvala došla také na fotoaparát, který prý fotí nejlépe ve své kategorii. V telefonu mu naopak chybí voděodolnost, jeho plastové tělo a absence bezdrátového nabíjení a 5G sítí.

Klady + špičková kvalita fotografií

+ skvěle odladěný systém a uživatelské prostředí

+ hmotnost

+ dostatečný výkon

+ dobrý poměr cena/výkon

Zápory – plastové tělo

– absence 5G a bezdrátového nabíjení

– absence voděodolnosti

The Guardian – Pixel 4a je skvělou volbou

Magazín The Guardian v zahraničí zhodnotil, že je Pixel 4a nejlepším telefonem od Googlu v posledních letech. Je malý, lehký a skvělý. Disponuje OLED panelem, který barevný a dostatečně velký pro většinu úkonů. Výkon je dobrý a baterie vydrží až 31 hodin. Fotoaparát je ve skutečnosti lepší, než by mohla naznačovat cena. A dokonce má audio jack, což je v roce 2020 spíše vzácnost. Každý měsíc dostanete aktualizaci zabezpečení a po dobu nejméně tří let i nový Android.

Za zmínku stojí také exkluzivní Google funkce, přičemž některé jsou opravdu skvělé. Samozřejmě že nic není dokonalé. Mohlo by tu být 5G a plastové tělo je oproti konkurenci nic moc. Chybí také voděodolnost, ovšem Pixel 4a je dle tohoto magazínu skvělým telefonem, o kterém byste měli zapřemýšlet.

Klady + skvělý fotoaparát

+ kvalitní OLED displej

+ odladěný software a pravidelné aktualizace

+ dobrá výdrž baterie

+ férová cena

Zápory – pouze jeden fotoaparát

– absence 5G a bezdrátového nabíjení

– absence voděodolnosti a slotu na microSD karty

Co říkáte na to jak dopadl Pixel 4a v zahraničí?

Zdroj: gsmarena.com, techradar.com, phonearena.com, theguardian.com, androidcentral.com