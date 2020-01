Google letos nepředstaví Pixel 4a XL. Tvrdí to uznávaný leaker

Pixely jsou tím nejlepším, co dokáže Google nabídnout. To platilo do roku 2019, kdy Google celkem nečekaně představil Pixel 3a a Pixel 3a XL – dostupnější verze vlajkových lodí, které jsou mimochodem oblíbenější, než dražší modely a není divu, proč si je lidé s chutí kupují. Nabízí totiž stejný fotoaparát jako Pixel 3, kvalitní displej, čistý Android i dostatečný výkon. Co ale Google Pixel 4a a jeho XL varianta? Dočkáme se ji vůbec?

Populární a celkem seriózní YouTuber Dave Lee tvrdí, že Google Pixel 4a samozřejmě chystá, byl by sám proti sobě, kdyby tomu bylo jinak. Dle všeho se však rozhodl nasadit na trh pouze menší verzi a s XL variantou se nepočítá. Pixel 4a by měl disponovat celkem velkým 5,81″ displejem, oproti 5,6″ displeji, který nabízel Pixel 3a, ovšem tělo telefonu by se mělo ještě o něco zmenšit, díky tenčím rámečkům. Za tímto rozhodnutím by mohl stát fakt, že se menší varianta prodávala mnohem více, než Pixel 3a XL.

Dave Lee taktéž prozradil barevné varianty. Nové Pixely mají být dostupné v černé barvě se zeleným power tlačítkem, bílé barvě s oranžovým power tlačítkem a arktické modři s růžovým power tlačítkem. Stejně jako u předchozí generace zde nepočítáme s podporou bezdrátového nabíjení, což je rozhodně škoda. Naopak 3,5mm jack ve výbavě chybět nemá. Konstrukce bude stále z plastu a pro nabíjení využijeme USB-C port.

Představí nakonec Google Pixel 4a XL?

Zdroj: gsmarena.com