Google před nějakým časem ukončil prodeje telefonů Pixel 5 a Pixel 4a 5G, ovšem standardní Pixel 4a se stále nachází v nabídce na Google Store. Jedná se bezesporu o skvělý telefon, který sice neoslní papírovým výkonem, avšak díky skvělé optimalizaci, výbornému fotoaparátu a kompaktním rozměrům může zaujmout solidní publikum. Nyní se však ukazuje, že bohužel není bez rizik a potenciálních problémů.

Google Pixel 4a byl uveden v srpnu roku 2020 a nikdo nepřišel na žádné závažné konstrukční problémy, které provázely třeba Pixel 4. Nyní si začíná větší množství uživatelů stěžovat na to, že se v levém či pravém horním rohu vytvoří malá prasklinka a to bez toho, aniž by telefon spadl. Někteří uživatelé dokonce hovoří o tom, že se jim tato prasklina vytvořila přes noc. Web gizmochina si všiml, že téměř všechny stížnosti přicházejí až v letošním roce, což by znamenalo, že Google někde udělal chybu až nedávno.

Další modely jako Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5 nebo Google Pixel 5a přitom podobným problémem netrpí. A co je horší? Většina majitelů po této zkušenosti odnesla svůj telefon do servisu, kde jim bylo řečeno že se na fyzické poškození záruka nevztahuje a navíc jim v tomto důsledku byla úplně zrušena. Bohužel se Google zatím k této situaci nevyjádřil. Sami jsme zvědaví, jak hodlá takový problém řešit. Pokud se chcete o problému dozvědět více, mrkněte na Reddit.

Měli jste někdy podobný problém?