Tak tohle se Googlu opravdu nepovedlo. Poté, co měl být nový telefon vyšší střední třídy (alespoň co se cenové relace týče) představen již v dubnu, následně byl vlivem koronavirové krize odložen na 3. června. Ani v tento datum se ho však nedočkáme, jelikož byl Pixel 4a znovu odložen. Na kdy?

Pixel 4a znovu odložen

Dle posledních zpráv má být telefon představen 13. července. Doufáme, že se skutečně jedná o ten poslední odklad. Potvrzena byla zároveň absence 5G sítí a také XL varianty, která má být určena nově pouze vlajkovým modelům. Telefon bude k dispozici v barevných variantách Barely Blue a Just Black.

Co se týče hardwarové výbavy, o výkon se postará čipset Snapdragon 730, kterému bude sekundovat 4 GB operační paměti RAM. Na výběr dostaneme z 64 GB a 128 GB varianty. Nedávno jsme vás informovali také o ceně, která by měla být nižší, než u iPhonu SE 2020. Telefon by měl stát 299 dolarů, což je asi 7 500 korun bez daně. Půjde tak o vůbec nejlevnější telefon, který kdy Google představil.

Zamlouvá se vám cena za Pixel 4a?

Zdroj: gsmarena.com