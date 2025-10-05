Řada Google Pixel 11 prý uštědří další ránu Samsungu. Má nabídnout modem od konkurence Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 11 s čipsetem Tensor G6 by měl místo Samsung Exynos modemu dostat MediaTek M90 modem MediaTek M90 nabízí rychlost stahování až 12 Gb/s, podporu dual 5G SIM a zřejmě i lepší efektivitu Přechod na nový modem by mohl zásadně zlepšit výdrž baterie budoucích Pixelů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Loňský přechod výroby čipsetu Tensor G5 z továren Samsungu do TSMC byl zjevně pouze prvním krokem k osamostatnění Googlu od jihokorejského výrobce. Ačkoliv aktuální Pixely 10 už využívají 3nm proces tchajwanské společnosti, stále se spoléhají na modemy Exynos 5400i od Samsungu. Podle čerstvých úniků se ale Google chystá k dalšímu zásadnímu kroku – pro příští generaci telefonů Pixel 11 s čipsetem Tensor G6 by měl nasadit zcela nový modem MediaTek M90, píše telegramový kanál MysticLeaks. Co už víme o Tensor G6 a modemu MediaTek M90? Kanál MysticLeaks nedávno zveřejnil informaci, že Google už zahájil interní testování modemu MediaTek M90 pro chystaný čipset Tensor G6 (s kódovým označením „Malibu“). MediaTek představil svůj M90 5G-Advanced modem na veletrhu MWC 2025 v únoru letošního roku. Tento modem splňuje specifikace 3GPP Release 17 a přichází s působivými parametry: Maximální rychlost stahování až 12 Gb/s O 20 % vyšší rychlost uploadu díky technologii 3GPP Release 17 2T-2T Uplink TX Podpora sub-6GHz (FR1 s až 6CC-CA) i mmWave (FR2 s až 10CC-CA) sítí Dual 5G SIM s funkcí dual-active pro současné připojení Integrovaná podpora satelitního připojení Výrazně lepší energetická účinnost Jednou z nejzásadnějších výhod nového modemu je významně nižší energetická náročnost. MediaTek uvádí, že M90 díky integrované technologii UltraSave a speciálním AI modelům spotřebovává až o 18 % méně energie než předchozí generace. To je zásadní informace zejména pro uživatele Pixelů, protože modemy patří mezi energeticky nejnáročnější komponenty v chytrých telefonech. Modem MediaTek M90 disponuje také technologií Modem AI (MMAI), která využívá umělou inteligenci pro identifikaci datových vzorců a optimalizaci spotřeby energie a latence. Součástí je i Smart Antenna technologie, která díky AI dokáže přesně identifikovat podmínky prostředí s 99,5% přesností a zvýšit propustnost dat až o 24 %. Co to znamená pro budoucí uživatele Pixel 11? Přechod na MediaTek modem by mohl pro uživatele Pixelů znamenat hned několik významných zlepšení: Delší výdrž baterie – nižší energetická náročnost modemu by mohla výrazně prodloužit dobu mezi nabíjeními Rychlejší připojení k mobilním sítím s vyššími datovými přenosy Stabilnější připojení díky pokročilým AI algoritmům pro optimalizaci signálu Méně problémů s přehříváním – energeticky efektivnější komponenty generují méně tepla Ačkoliv Pixel 9 a Pixel 10 s modemem Exynos 5400i už vyřešily většinu problémů s přehříváním, které trápily starší generace, přechod na MediaTek M90 by mohl znamenat další posun kupředu. Pixel 11 by se tak mohl stát výrazně atraktivnější alternativou k vlajkovým lodím čínských výrobců nebo iPhonům. Kdy můžeme očekávat Pixel 11? S řadou Google Pixel 11 můžeme nejspíš opět počítat v srpnu či září příštího roku. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by kalifornský technologický gigant měl jakkoliv v plánu změnit složení řady, a tak se pravděpodobně opět dočkáme tří klasických modelů a jednoho skládacího. Očekáváte od Pixelu 11 s modemem MediaTek M90 výrazné zlepšení výdrže baterie? Zdroje: MysticLeaks, 9to5Google, Notebookcheck, MediaTek O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel 11 MediaTek modem Tensor G6 Mohlo by vás zajímat POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024