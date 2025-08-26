TOPlist

Google prodává oficiální příslušenství pro řadu Pixel 10. V Česku koupíte pouzdra i magnetické nabíječky

  • Google spustil předobjednávky oficiálního příslušenství pro řadu Pixel 10
  • V nabídce jsou magnetická pouzdra Pixelsnap a bezdrátové nabíječky s Qi2
  • Ceny začínají na 819 Kč za stojánek, nejdražší nabíječka stojí 1 909 Kč

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.8.2025 14:00
google pixel 10 ve stojanu s nabijeckou

Spolu s představením nové řady Pixel 10 zpřístupnil Google v českém obchodě také kompletní nabídku příslušenství. Zákazníci si již nyní mohou předobjednat magnetická pouzdra Pixelsnap, bezdrátové nabíječky i praktický stojánek. Všechny produkty, u kterých to přijde vhod, jsou kompatibilní se standardem Qi2 a nabízejí magnetické uchycení podobné systému MagSafe od Applu.

Pouzdro Pixelsnap chrání a podporuje magnetické příslušenství

Základem ekosystému je pouzdro Pixelsnap za 1 369 Kč, které Google nabízí pro všechny tři modely řady Pixel 10. Pouzdro kombinuje měkký silikon s polykarbonátovou výztuží a obsahuje integrované magnety pro uchycení příslušenství. Google ho testoval stovkami hodin pádových testů a vybavil zvýšenými okraji pro ochranu displeje a fotoaparátů.

google pixel 10 ochranne kryty pixelsnap originalni

K dispozici je v sedmi barvách včetně Obsidian, Moonstone nebo Jade, přičemž varianta pro Pixel 10 Pro XL obsahuje 43 % recyklovaných materiálů podle hmotnosti produktu. Pouzdro zachovává plnou funkčnost mikrofonu, reproduktoru i bezdrátového nabíjení.

Nabíječka se stojanem umožňuje nabíjení i sledování obsahu

Nabíječka pro Pixelsnap se stojanem za 1 909 Kč představuje nejpraktičtější příslušenství v nabídce. Zařízení nabíjí Pixel 10 Pro XL výkonem až 25 W a menší modely výkonem 15 W. Telefon lze umístit jak na výšku, tak na šířku, přičemž během nabíjení zůstávají aktivní spořiče obrazovky a můžete ovládat chytrou domácnost.

nabijecka pixel snap se stojanem

Nabíječka se dá oddělit od stojanu pro použití na cestách a obsahuje integrovaný 1m USB-C kabel. Celá konstrukce kombinuje hliník s polykarbonátem a váží 404,5 gramů. Pro plný nabíjecí výkon je potřeba použít alespoň 35W adaptér.

Samostatný stojánek nabízí elegantní řešení pro sledování videí

Pro ty, kdo nepotřebují nabíjecí funkci, Google nabízí stojánek pro Pixelsnap za 819 Kč. Tento doplněk s leštěným kovovým kroužkem magneticky drží telefon ve svislé i vodorovné poloze. Vnitřní strana obsahuje hebké mikrovlákno, které chrání záda telefonu před poškrábáním.

google pixel stojanek pro pixelsnap

Se svými pouhými 28 gramy se hodí na cesty a obsahuje minimálně 50 % recyklovaných materiálů. Stojánek funguje i s nasazeným pouzdrem Pixelsnap a snadno se sundá pro bezdrátové nabíjení.

Cestovní nabíječka zvládne až 25W výkon

Poslední z hlavní čtveřice je nabíječka pro Pixelsnap za 1 190 Kč, která představuje mobilnější alternativu k nabíjecímu stojanu. S průměrem 56 mm a hmotností 54,5 gramů se vejde do každé kapsy. Nabíječka podporuje standard Qi2 a nabíjí Pixel 10 Pro XL výkonem až 25 W při použití 35W adaptéru.

google pixel nabijecka pro pixelsnap

Obsahuje integrovaný 1m USB-C kabel a funguje se všemi zařízeními podporujícími Qi2. Hliníková konstrukce obsahuje 15 % recyklovaných materiálů a balení je vyrobeno zcela bez plastů.

Kompletní nabídka příslušenství pro Pixel 10

ProduktCena
Pouzdro Pixelsnap1 369 Kč
Nabíječka pro Pixelsnap se stojanem1 909 Kč
Nabíječka pro Pixelsnap1 190 Kč
Stojánek pro Pixelsnap819 Kč
Supertenké pouzdro Mous s uchycením Pixelsnap999 Kč
Pouzdro Case-Mate Tough Clear s funkcí Pixelsnap1 062 Kč
Pouzdro Force Air s uchycením Pixelsnap1 190 Kč
Supertenké čiré pouzdro Mous s uchycením Pixelsnap999 Kč
Ochranné pouzdro Mous s uchycením Pixelsnap (čiré)1 629 Kč
Ochranné pouzdro Mous Limitless s uchycením PixelsnapOd 1 629 Kč
Kožené pouzdro Bellroy s uchycením PixelsnapOd 1 590 Kč
45W nabíječka Google USB-C890 Kč
67W USB-C rychlá nabíječka Pixel Flex1 639 Kč
Nabíjecí stojánek Mous Pixelsnap1 878 Kč
Ochrana displeje Case-Mate Ultra Glass548 Kč
Ochrana displeje ZAGG InvisibleShield Glass Elite1 158 Kč
Ochrana osobních údajů ZAGG InvisibleShield998 Kč
Ochrana objektivu Case-Mate439 Kč
Magnetické pouzdro na karty Case-Mate935 Kč
Kožené magnetické pouzdro na karty Bellroy1 090 Kč
Magnetické pouzdro na karty Mous 2.01 120 Kč
Řetízkový přívěsek k telefonu Case-Mate701 Kč

Všechny produkty jsou dostupné v českém Google Store s dopravou zdarma. Dodávky začnou společně s telefony řady Pixel 10.

Které příslušenství k Pixelu 10 vás zaujalo nejvíce?

Zdroj: Google Store

