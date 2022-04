Takto by mělo vypadat vylepšené Google Pay (Wallet)

Jak už společnost Google před několika měsíci oficiálně oznámila, pracuje se na (staro)novém komplexním prostředí Wallet, které má zejména v telefonech s Androidem doplnit (resp. pojmout) současné řešení Google Pay. Novinka by měla v budoucnu nejen zprostředkovat uložení a využití platebních karet, ale po vzoru jiných podobných nástrojů pojmout například i další věrnostní karty, digitální podobu různých průkazů nebo potvrzené letenky. Nyní je nám trochu zřejmější i vizuální stránka této digitální peněženky. Podařilo se totiž získat snímky z téměř hotové verze.

Obrázky mimo jiné odhalují, že Google Pay zůstane zažitým názvem pro provádění plateb, nicméně všechny nové funkce už poběží pod Google Wallet. Změnit se má také logo, které bude vypadat jako peněženka v barvách americké společnosti.

More screenshots, including a peek at the new Wallet icon. pic.twitter.com/zmHcRs915B — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 18, 2022

Nové digitální úložiště pro karty, průkazy a další dokumenty bude schopné automaticky přejímat například i rezervace nebo dárkové poukazy z Gmailu. Vyobrazené prostředí zatím nebylo oficiálně vydáno, ale nemělo by to již dlouho trvat. Připomeňme, že půjde o reinkarnaci stejnojmenné služby z dřívějších let, kterou Google na nějaký čas poslal k ledu.

Jak často používáte současné Google Pay?

Zdroj: XDA