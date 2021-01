Kompletní přehled: Které banky v ČR podporují Google Pay?

Platební brána Google Pay patří v současné době k jedné z nejoblíbenějších možností, jak bezhotovostně nakládat s penězi. A to nejen prostřednictvím počítače, ale zejména mobilních telefonů, hodinek a další nositelné elektroniky. Službu můžete využít v tisících e-shopů a aplikací a přitom vůbec nemusíte zadávat platební údaje. Zaplatíte jednoduše pouhým klepnutím na tlačítko. To celé má jednu zásadní podmínku – bránu musí jako certifikovaný partner podporovat vaše banka a vydavatel karty. Jak je to tedy s dostupností Google Pay v ČR a které tuzemské banky službu podporují? Přinášíme kompletní a pravidelně aktualizovaný přehled.

Banky Podporované karty Nepodporované karty Air Bank Debitní karta Mastercard — Banka CREDITAS Všechny kreditní a debetní karty Mastercard — Československá obchodní banka Všechny karty Mastercard, vyjma předplacených karet, všechny Visa karty — Česká Spořitelna Kreditní a debetní karty Mastercard a Visa — Curve OS Limited debetní karta Mastercard Edenred Všechny bezkontaktní karty pro zaměstnanecké benefity

Všechny bezkontaktní stravenkové karty — Equa Bank Všechny debetní karty Mastercard — ESSOX Všechny kreditní karty Mastercard Fio banka Všechny kreditní a debetní karty Mastercard — Home Credit Karty Mastercard J&T Všechny kreditní a debetní karty Mastercard — Komerční banka Všechny bezkontaktní debetní a kreditní karty Mastercard a Visa Maestro, karty nepodporující bezkontaktní platby MONETA Kreditní a debetní karty Mastercard a Visa — mBank Všechny debetní a kreditní karty Visa a všechny debetní a kreditní karty Mastercard kromě platebních nálepek Platební nálepky Paysafe Financial Services Limited Debetní karty Visa Raiffeisenbank Všechny karty Mastercard (vyjma samolepek) Visa karty Revolut Všechny karty — TransferWise Debetní karta TransferWise Mastercard, karta TransferWise Business Mastercard Twisto payments Všechny debetní karty Mastercard UAB ZEN.com Karty Mastercard UniCredit Bank Všechny kreditní a debetní karty Mastercard and Visa (kromě jediné) kreditní karta Mastercard Miles and More Up Česká republika Předplacená karta Mastercard Viva Wallet Spotřebitelský debet Mastercard a debet malých podniků

Jak nastavit aplikaci Google Pay

Zkontrolujte, jestli máte v telefonu verzi systému Android 5 nebo vyšší. Stáhněte si aplikaci Google Pay (odkaz výše). Spusťte aplikaci Google Pay a proveďte nastavení dle pokynů. Až budete vyzváni, přidejte kartu.

Na zařízeních se systémem Android můžete být vyzváni k nastavení zámku obrazovky. Služba Google Pay podporuje kód PIN, gesto, heslo, otisk prstu nebo skenování oční duhovky. Nepodporuje rozpoznávání tváří, zámek typu Smart Unlock nebo Knock to Unlock.

Chcete-li nakupovat v obchodech, ujistěte se, že vaše zařízení disponuje technologií NFC a má ji zapnutou. Telefon musí být vybaven i technologií HCE. Pokud máte v telefonu nainstalovanou jinou aplikaci pro bezkontaktní platby, otevřete Nastavení a nastavte Google Pay jako výchozí platební aplikaci.

