VPN od Googlu míří na Windows a macOS. Dostupná je i v ČR

Už více než rok si můžeme v České republice zaplatit za VPN Google One, ke které navíc nyní nebudete potřebovat telefon. Americká firma totiž představila aplikaci One VPN pro systémy Windows a macOS.

Princip je stejný jako na mobilu. Jedná se o klasickou VPN službu, která skrývá to, co na internetu děláte. Na rozdíl od ostatních poskytovatelů VPN přes ní ale nemůžete sledovat třeba zahraniční Netflix (ani jakýkoliv další obsah). Jako samostatnou VPN bychom ji tedy asi nechtěli, ale jestliže vám ale stačí základní ochrana na internetu, poslouží Google One VPN dobře, zvlášť pokud si platíte úložiště a nepotřebujete nic lepšího. Pokud o ní máte zájem, budete si muset předplatit Google One s alespoň 2TB úložištěm, které v Česku vychází na 299 Kč/měsíc, nebo 2999 Kč/rok. Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách společnosti Google.

Jakou VPN aplikaci máte nejraději?

Zdroj: engadget