Google (opět) poslal zákazníkovi omylem deset Pixelů místo jednoho

Že už jste přesně tohle někdy dříve četli nebo slyšeli? Věříme vám. Je to téměř přesně rok, co Google omylem poslal jednomu svému zákazníkovi v rámci reklamace deset růžových Pixelů 3. Ten je poctivě vrátil a vlastně se nic velkého nestalo, ale mediálně z toho bylo samozřejmě haló. Rok se s rokem sešel a ač se to zdá nemožné, americkému gigantovi se to podařilo znovu. Na Redditu se včera uživatel @timias55 pochlubil, že mu od Google namísto jednoho objednaného telefonu Pixel 4 dorazilo ve velké krabici hned deset kusů. Nečekanou zásilku nakonec také nahlásil. Vrácení devíti přístrojů navíc se ale neobešlo bez další komické situace.

“Když jsem zásilku přebral, cítil jsem se jako výherce v loterii. Andílek na mém rameni a taky moje žena mi ale připomněli, co je správné. Ozval jsem se na zákaznickou podporu Google a omyl jsem nahlásil. Chtěli po mně fotku, kterou jsem jim poslal. Po dvou dnech mi napsali mail, že si FedEx zásilku znovu vyzvedne. Jenže na štítku bylo uvedeno, že je v balíku 8 kusů. Takže jsem ještě jeden telefon nechal u sebe a pro devátý telefon prý vytvoří samostatný štítek,” popisuje zajímavou situaci zákazník, kterému Google omylem poslal deset kusů mobilu Pixel 4 v celkové hodnotě kolem 140 tisíc korun. Americká společnost zatím tuto příhodu nekomentovala a můžeme jen tipovat, co za tímto omylem stojí. Pravděpodobně se někdo uklikl a v kolonce počtu kusů přidal nulu.

Jak byste se v této situaci v kůži zákazníka zachovali?

Zdroj: pharena