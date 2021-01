Hotovo, Google finálně spolkl Fitbit. Co bude nakonec s daty uživatelů?

Obchod, o kterém se už dlouhé měsíce diskutovalo a kolem kterého byly etické, politické i právní tahanice, je uzavřen. Americký gigant Google koupil společnost Fitbit. Jedna z nejpopulárnějších značek fitness elektroniky tak nyní oficiálně patří pod jeho křídla. Obě společnosti to potvrdily na svých webových stránkách. A to i s odkazem na splnění podmínek Evropské unie, které se týkaly ochrany uživatelských dat. Celý obchod byl právě kvůli nim na dlouhou dobu zdržen. Panovalo totiž podezření, že chce Google mimo jiné využít data stávajících uživatelů Fitbitu k efektivnějšímu cílení reklam. Tyto obavy by měly být v tento moment zažehnány.

“Tento obchod byl vždy o zařízeních, ne o datech. Od počátku ujišťujeme, že údaje Fitbit uživatelů budou chráněna. Spolupracujeme s úřady a splnili jsme všechny podmínky k dokončení nákupu, které zajišťují zabezpečení soukromí a dat uživatelů,” popisuje Rick Osterloh, viceprezident divize zařízení a služeb v Googlu. Dodal také zásadní informaci, že Fitbit zařízení budou nadále podporovat aplikace třetích stran. Těm mohou předávat i data ze sportovních aktivit.

“Nemám pochyb, že tento krok přinese mnoho nových příležitostí. Současně chci ubezpečit, že většina věcí, které máte na Fitbitu rádi, zůstane nezměněná. nadále se budeme věnovat hlavně tomu, abychom se starali o vaše zdraví a pohodu,” komentoval situaci spoluzakladatel druhé firmy James Park. Přihodil také pár zajímavých čísel, kterých společnost Fitbit dosáhla, než ji Google oficiálně koupil. Od uvedení původního náramku z roku 2009 se prodalo více než 120 milionů zařízení ve více než stovce zemí. Přes produkty Fitbit se doposud naměřilo 275 trilionů kroků a zanalyzovalo přes 15 miliard hodin spánku.

