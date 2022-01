Google zavádí nové odemykání a zamykání přes mobil a hodinky

Americký Google u příležitosti konání konference CES 2022 představil hned několik novinek k produktů a službám z jeho ekosystému. Kromě rychlejšího nastavování mezi Chromebooky a telefony, jednoduššího sdílení obsahu či nových praktických možností propojení systémů Android a Windows oznámil také nové varianty odemykání či zamykání skrze mobil a chytré hodinky. A to jak ve vzájemné kombinaci, tak i v interakci s dalšími produkty.

Řeč je o rozšíření služby Smart Lock, která uživatelům umožňuje odemykat “partnerská” zařízení při použití stejného účtu a připojení do stejné sítě. V současné době je například možné odemknutím telefonu (či při aktivní práci s ním) v blízkosti Chromebooku odemknout tento počítač. Nově, konkrétněji prý do několika měsíců, do systému zapadnou také hodinky se systémem Wear OS. Ty budou moci odemykat jak zmíněné Chromebooky, tak i Android telefony či tablety.

V rámci oznámení této novinky nezapomněl Google připomenout, že už pro telefony Pixel a některé mobily značky Samsung připravil možnost odemykání vozidel přiblížením k zámku (přes NFC). Do pár měsíců se má rozšířit seznam podporovaných telefonů i vozidel (momentálně novinka funguje u vybraných modelů značky BMW) a přibude také podpora pro UWB. Ta zajistí, že při odemykání nebude potřeba ani vytáhnout mobil z kapsy.

Zdroj: Google