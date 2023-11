Během Aspen Cyber Summitu společnost Google spustila nejnovější verzi jejich bezpečnostního klíče – Titan. Aktualizace přichází v době, kdy je kybernetická bezpečnost probíranější než kdy dříve a představuje zásadní krok vpřed v oblasti ochrany digitální identity a dat uživatelů. Titan Security Keys jsou navrženy tak, aby poskytovaly další vrstvu bezpečnosti prostřednictvím multifaktorové autentizace, která je považována za jednu z nejsilnějších metod ochrany online účtů.

During @AspenDigital's #AspenCyber Summit today in #NYC we announced our latest Titan Security Key which now works with #passkeys & our commitment to provide 100,000 keys to high risk users in 2024. More from @christiaanbrand @gracemaryhoyt https://t.co/m1989wPV2r https://t.co/pfGLfNN7gy

— Heather Adkins – Ꜻ – Spes consilium non est (@argvee) November 15, 2023