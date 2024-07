Google chystá po 9 letech novou generaci Nest Learning Thermostatu

Nový design má zakřivené sklo a pravděpodobně dotykové ovládání

Součástí představení má být i nový teplotní senzor Nest

Vypadá to, že Google konečně oprášil svůj populární chytrý termostat. Po dlouhých 9 letech od uvedení třetí generace se rýsuje čtvrtá. A podle uniklých materiálů to vypadá, že se máme na co těšit.

Hlavní změnou je design. Místo plochého displeje s otočným prstencem má nová verze údajně zakřivené sklo po celém obvodu. To napovídá, že Google pravděpodobně přešel na dotykové ovládání. Jestli to bude krok správným směrem, to se teprve uvidí – otočný prstenec měl své kouzlo. Osobně bych ale čekal, že nám jej Google vynahradí minimálně kvalitní haptickou odezvou.

Zajímavé však je, že by měl termostat opět disponovat radarem Soli. Ten by mohl sloužit k detekci přítomnosti osob v místnosti a automatickému rozsvícení displeje při přiblížení. Ostatně v červnu jsme vás informovali o tom, že americký korporát chystá produkt s touto technologií.

Spolu s novým termostatem se připravuje i druhá generace teplotního senzoru Nest. Ten by měl být menší a údajně vypadat jako zmenšený Nest Mini bez loga Google. Baterie má pak vydržet až tři roky.

Google Nest Temperature Sensor (2nd Gen) pic.twitter.com/wwGbVyMU82 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) July 24, 2024

Kdy se nových produktů dočkáme? Spekuluje se o představení na události Made by Google už 13. srpna. Nicméně vzhledem k nabitému programu (nové Pixely, hodinky, sluchátka…) je možné, že Google novinky z řady Nest oznámí jen skrz tiskovou zprávu, což se doufám nestane. Co se týče cen, ty se zatím podařilo udržet pod pokličkou.

Jak se těšíte na nové Google produkty?

Zdroj: 9to5google