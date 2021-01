Google Nest kamery vyprodány. Čeká nás po 3 letech nová série?

Řada bezpečnostní kamera od Google Nest nebyla v posledních týdnech dostupná na trhu po celém světe. Google před pár dny potvrdil, že bezpečností kamery Nest Cam IQ Outdoor nejsou a nebudou dostupné ani v Google Storu. Nest Cam IQ Outdoor byl posledním oznámeným novým produktem. Řada bezpečnostních kamer Nest se za poslední tři roky hardwarově nezměnila. Většina uživatelů tedy čekala konec série. To se ale nestane. Google potvrdil novou řadu bezpečnostních kamer, která má vyjít již tento rok!

Google slibuje, že stávající uživatelé kamer nepoznají změnu. Chce nadále poskytovat trvalou podporu funkcí, opravy softwaru a důležité aktualizace. Společnost Google Nest poprvé oznámila Cam IQ v červnu 2017 jako upgrade své základní řady bezpečnostních kamer. Později v září byla odhalena varianta Cam IQ Outdoor.

Mluvčí společnosti Google říká: „Nest bude nadále investovat do inovací, včetně nové řady bezpečnostních kamer pro rok 2021.“ Google neposkytl žádné podrobnosti o tom, co nová sestava Google Nest Cam ve skutečnosti bude obsahovat, ani o tom, kdy dorazí. To ale není žádné překvapení. Pixel 4A 5G a Pixel 5 byly odhaleny pár měsíců před jejich uvedením na trh.

Vedle bezpečnostních kamer se tento rok od Googlu můžeme těšit na Pixel 6 nebo na první Google skládacích telefon (tzv. foldable telefon).

Meet Google Nest Cam IQ Indoor

