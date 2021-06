Google okopíruje od Applu skvělou funkci. Také ji oceníte?

Dle posledních informací Google změní službu Najdi moje zařízení k nepoznání. Ta se nachází v téměř každém telefonu s operačním systémem Android, ovšem tým z fóra XDA-Developers odhalil, že projde razantní změnou a inspirace u Applu je zde zřejmá. My z toho však budeme jen profitovat.

Google překope službu Najdi moje zařízení

Vývojáři objevili v kódech nejnovější verze aplikace Služby Google Play zajímavé informace. Aktualizovaná verze této funkce by měla umožnit určit polohu vašeho telefonu za pomoci ostatních Android zařízení. To by se přitom mohlo týkat také hodinek se systémem Wear OS, takže by mohlo být hledání ještě snadnější. V současné době lze vyhledávat pouze ta zařízení, ke kterým jste přihlášení přes Google účet.

Před rokem Apple představil zcela novou službu Find My, která umožňuje rychlé a z hlediska soukromí bezpečné vyhledávání ztracených telefonů/notebooků/tabletů za pomoci ostatních iOS zařízení. Na podobné bázi fungují taktéž Apple AirTags. To může napovědět, že bychom se podobného sledovacího zařízení mohli dočkat přímo od Googlu.

