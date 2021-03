Google oznámil, že nahradí sledování uživatelů pomocí cokies v prohlížeči. Nová metoda výrazně posílí soukromí uživatelů. Google se tak přidal k dalším firmám jako Apple nebo Mozilla. Na temné straně už tedy zůstává především Facebook. Jak to bude fungovat bez cokies?

Google je největším provozovatelem reklamní sítě na internetu a zároveň vyvíjí nejrozšířenější internetový prohlížeč Chrome. Většina zisků firmy stále pochází z cílené reklamy. Google tak shromažďuje neuvěřitelné množství dat a v posledních letech rostly obavy, že se jedná o příliš velkou koncentraci moci. Firma teď oznámila, že během letoška úplně upustí od využívání cokies. Ty jsou stále nejrozšířenější metodou, jak zaznamenávat chování uživatele na webu. Google nahradí cokies novým souborem nástrojů z balíku Privacy Sandbox.

Nové řešení už nebude shromažďovat data jednotlivých uživatelů, ale každého uživatele zařadí do různých skupin podle jeho zájmů. Reklamní systémy tak například budou vědět, že se zajímáte o jízdu na kole a máte rádi fotbal, takže vás zařadí do skupin cyklistika a fotbal. Už ale nebudou mít tak přesný přehled o tom jaké weby navštěvujete a vašich dalších aktivitách na webu. Nové řešení pomocí technologie FLoC totiž vyhodnotí všechny data přímo na zařízení uživatele. Do cloudu pak pošle jen zařazení uživatele do určité skupiny zájmů.

Pro uživatele to je výrazné zvýšení soukromí oproti současnému stavu. Nové řešení zároveň umožní dál pokračovat všem, kteří financují provoz svých projektů z internetové reklamy. Reklama ale už nemusí být tak přesně cílená a Google i přiznává, že bude možná nějakou dobu v nevýhodě proti konkurenci.

Konkurencí jde zde myšlen především Facebook. Ten se totiž nehodlá vzdát shromažďování obřích objemů dat o svých uživatelích. V současné době dokonce probíhá právní bitva mezi Applem a Facebookem. Apple totiž nedávno výrazně zpřísnil pravidla pro nakládání s daty uživatelů v iOS. Zakladatel a CEO Facebooku Mark Zuckerberg údajně doslova vyzval svoje zaměstnance ať „Applu dají pocítit bolest“. Facebook například nakupuje velké reklamy, kde lidem tvrdí, že Apple „chce změnit internet tak jak ho známe – k horšímu“.

