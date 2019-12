Google nabírá tisíce lidí do centra podpory. Měla by se zrychlit

Psali jste někdy na podporu Google? Nebo dokonce volali? Jestli jste chtěli přímo s americkým gigantem řešit třeba závadu na telefonu nebo nastavení reklamní kampaně AdWords, pravděpodobně jste se setkali s nepříjemně dlouhou a komplikovanou komunikací. Hlavní důvod je jasný. Dosavadní zákaznická centra Google jsou pouze dvě, a to v Indii a na Filipínách. Další odbavování požadavků zákazníků pak poskytovaly třetí strany. Firma po letech uznala, že kapacita není dostatečná a o klienty a uživatele není postaráno tak, jak by se slušelo. A rozhodla se jednat. K tisícovce zaměstnanců v “Google Operations Centers” ve dvou zmíněných zemích přibude 3 800 nových pozic v nově budované centrále v Mississippi.

Celkový počet 4 800 zaměstnanců by měl být naplněn do konce roku 2020. V žádném případě bychom nechtěli hanit schopnosti Indů a Filipínců, nicméně téměř 4 tisíce amerických zaměstnanců by nepochybně měly kvalitu podpory zvýšit. A díky vyloučené jazykové bariéře a přítomnosti v USA snad nejen kvantitativně. Společně s oznámením o počtech Google zveřejnil také podmínky, jaké má pro nově nabírané lidi připravené. Bude postaráno o jejich zdravotní péči a firma bude hradit pojištění, tři týdny dovolené a až 22 týdnů rodičovské. Zákaznická centra Google navíc budou mít pro své zaměstnance na pracovišti jídlo zdarma, kulturní kluby, herny a prostory pro matky s dětmi. To zní skoro jako práce snů, co?

Jaké máte zkušenosti s Google podporou?