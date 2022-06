Google Meet dostal dvě skvělé funkce, které oceníte

Pokud s kolegy, spolužáky nebo jiným týmem používáte nástroje z balíku Google Workspace, pak jste dost možná zvyklí volat si přes Google Meet. Tato původně velmi jednoduchá videokonferenční služba má v poslední době hodně pozornosti od vývojářů a přibývají v ní jedna novinka za druhou. Dvě velmi praktické nyní přibývají v rámci nejnovější aktualizace. Řeč je o webové verzi v rámci prohlížeče Chrome.

První přidanou funkcí je PIP alias picture-in-picture, česky obraz v obraze. Nástroj, který je známý z prohlížečů nebo televizorů, umožní probíhající videohovor zmenšit do menšího okýnka (nejde jen o zmenšenou kartu prohlížeče) a věnovat se jiné práci na zbytku obrazovky.

Druhá novinka se týká připínání jednotlivých oken s účastníky hovoru na hlavní stránku. Doteď bylo možné pevně umístit do hlavního okna jen jednoho, nově jich půjde zvolit několik. Obě funkce začal Google zavádět 16. června a měly by být pro všechny uživatele Workspace či G Suite dostupné do patnácti dní.

Kolikrát týdně využíváte Google Meet?

Zdroj: Google