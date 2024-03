Google Mapy nejspíš brzy dostanou novou funkci

Díky ní na mapě uvidíte vchody do jednotlivých budov

Někteří lidé ji mají k dispozici už teď

Nejspíš to dobře znáte. Potřebujete jít do budovy, ve které jste nikdy nebyli. Víte jen přibližně, kde ji hledat, a sami byste tam netrefili ani omylem. Nastavíte si tedy navigaci a vyrazíte na cestu. Do cíle v pořádku dorazíte, objeví se ale nový problém. Kudy se dostat dovnitř? Následně v zoufalé snaze pobíháte okolo budovy a hledáte ten správný vstup.

Google vás chce frustrace z marného hledání vchodu zbavit. A proto testuje novou funkci, díky níž byste měli najít vstup do budovy takřka okamžitě. Někteří uživatelé ji dokonce mají aktivní už teď. Pokud mezi ně patříte, měli byste po dostatečném přiblížení a nakliknutí budovy vidět bílá kolečka s charakteristickou vstupní ikonou nebo klasické zelené šipky. Zatím není jasné, zda má rozdílné označení nějaký smysl, nebo jde pouze o součást testování. Budova po nakliknutí také zčervená, díky čemuž se budete orientovat ještě snáze.

Google Mapy vás nově k budově nejen přivedou, ale rovnou vám ukážou i její vstup

Jde zatím pouze o test. A je tak více než pochopitelné, že na mapě můžeme vidět i vchod, který tam ve skutečnosti není, nebo naopak.

Měli jste někdy problém najít vstup do budovy?

Zdroj: Android Authority