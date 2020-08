Google Mapy dostávají update. Jsou nyní detailnější a barevnější

Společnost Google na svém blogu rozvinula nový update, který míří do aplikace Google Mapy a dělá je barevnější. V posledních letech se americký gigant snaží a neustále přidává nové a užitečné funkce do této aplikace. Již několik let jsme zvyklí na algoritmus, který vybarvuje mapy tak, abychom jim rozuměli. Orientujeme se dle tmavších či světlejších odstínů a dokážeme přibližně určit geografii daného terénu. To se nyní vylepšuje.

Výsledkem má být “komplexnější a živější mapa v globálním měřítku”. Oceány a jezera jsou nyní tmavě modré (ve staré verzi světle modré), pláže a pouště jsou kontrastnější a louky a lesy jsou více zelené. Dle samotného Googlu jsou změny vidět na první pohled a to ať už se díváte na město či venkov.

Kromě toho bychom se měli brzy dočkat také přesnějších map ulic, kde budou k rozeznání i chodníky a pěší zóny. V nejbližších týdnech se dostanou do Londýna, New Yorku a také San Francisca. Plánují se ale také další města.

Co říkáte na barevnější update aplikace Google Mapy?

Zdroj: gsmarena.com