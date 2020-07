Z Google Map se stává sociální síť. Budete mít z těchto novinek radost?

Google Mapy jsou jednou z nejoblíbenějších aplikací od amerického technologického giganta a vlastně i jednou z nejpopulárnějších na světě obecně. V průběhu dlouhých let dostaly nespočet aktualizací a nových funkcí. Rozhodně už nejde jen o službu poskytující obyčejné vyhledávání míst a případně navigaci. V posledních letech se často týkaly větší interakce mezi firmami a uživateli, což z Map začalo vytvářet jakousi základní sociální síť. Toto označení můžeme po poslední aktualizaci asi považovat za oprávněné. Google Mapy oficiálně zavádějí sledování u profilů uživatelů, kteří mohou s ostatními sdílet několik druhů obsahu.

Google je často kritizován za to, že “cpe” zbytečné funkce do aplikací, do kterých úplně nepatří. Podobný dojem jistě budou mít někteří kritici i u této změny. Vývojáři se rozhodli dát větší prostor uživatelům, kteří se podílejí na přidávání obsahu k jednotlivým bodům. Řeč je například o fotkách či videích nebo recenzích.

Maps - Navigate & Explore Google LLC

Google Mapy umožní i manuálně potvrzované sledování

Každý takto aktivní člověk pak má možnost být sledován ostatními uživateli a další obsah s nimi sdílet. Stejně jako na jakékoli jiné sociální síti. Bude možné si zapnout i ručně schvalované sledování, aby měl majitel profilu přírůstek sledujících pod kontrolou. Společně s novými profily pro sledování zavedou Google Mapy i nové filtry, skrze které půjde obsah efektivněji třídit.

Líbí se vám tento vývoj Google Map?

Zdroj: Google