Texty v nejnovější verzi aplikace naznačují, že Google plánuje ukončit funkci Sledovaná místa

Tato funkce umožnila přijímat zprávy z míst a firem uvedených v Mapách Google

Funkce byla spuštěna již v roce 2018, vyřazení je plánováno na leden 2025

Google pravidelně ruší funkce, které považuje za neperspektivní. Na jednu stranu nemá smysl jet na mrtvém koni, na druhou je to rána pro lidi, kteří danou funkci používali. Nyní přišla řada na pročištění aplikace Mapy Google.

Mapy jsou skvělé nejen jako navigace, ale slouží také jako vynikající zdroj pro objevování a doporučení. Lze však namítnout, že Mapy Google dosáhly určité úrovně přetížení funkcemi. Google by mohl přemýšlet nad vyčištěním a jednou z funkcí, kterou by mohl brzy zrušit, je možnost sledovat místa. Odborníci z Android Authority zabývající se analýzou kódu, nalezli v nejnovější betě Map Google texty, které naznačují, že Google s funkcí Sledování míst do budoucna nepočítá.

Sledovaná místa nebudou od příštího roku fungovat. Zájemci si mohou stáhnout data o místních sledovaných místech v sekci Mapy v Takeoutu.

<string name="FOLLOWED_PLACES_DEPRECATION_BANNER">From Jan 2025, you'll no longer be able to see followed places on Maps. You can download your local followed places from the Maps section of Takeout now."</string>

<string name="FOLLOWED_PLACES_DEPRECATION_BANNER_DOWNLOAD_BUTTON>Download places</string>

Sledovaná místa v Mapách Google byla spuštěna v roce 2018. Google to popsal jako způsob, jak snadno přijímat zprávy z míst a firem, jako jsou události, nabídky a další aktualizace. Firmy a místa uvedená v Mapách Google pod svým názvem měly tlačítko „+ Sledovat“. Jak však uživatelské rozhraní Map Google pokročilo, tlačítko také upadlo v nemilost. Google Maps Google LLC

Tato funkce již také není moc dobře zdokumentována v dokumentech podpory Google. Neexistuje žádná dokumentace o tom, jak firmu sledovat, a dokument podpory Sledování profilu v Mapách Google obsahuje pouze část o zrušení sledování firmy. Google změnil navigační lištu aplikace Mapy Google. Nová tlačítka budete možná chvíli hledat…

Vadí vám, když Google Mapy přicházejí o funkce?

Zdroj: Android Authority