Dobrý nápad: Google Mapy dostanou vyhledávací widget

Americký Google na své konferenci Search On 2021 představil hned několik novinek, které se týkají mimo jiné také služby a aplikace Mapy. Samosprávy v některých vybraných regionech například dostanou informace o tom, kde by bylo vhodné, s ohledem na životní prostředí i zdraví, vysadit více stromů. V oblastech, kde dělají potíže lesní požáry, pak Google Mapy zavedou speciální informační vrstvu. Co bude ale pro běžné uživatele nejzajímavější, to je rozhodně nový vyhledávací widget.

Ve verzi 11.0.1 se podařilo redakci XDA Developers najít stopy po plánovaném rozšíření, které dokáže na ploše telefonu nabídnout nejen klasický vyhledávací řádek, ale k tomu i zkratky pro čtyři druhy POI neboli body zájmu. V kódu aplikace Google Mapy se dokonce nacházejí i ukázkové snímky, takže i když zatím není nový widget oficiálně spustitelný, jeho podobu známe. A to jak pro iOS, tak i pro Android.

V čem je takový widget užitečný? Pochopitelně hlavně v tom, že pro vyhledání konkrétního místa již nebude nutné nejprve spouštět samotnou aplikaci. Widgety na plochu obecně v posledních měsících mají u Androidu a Googlu více pozornosti.

Kolikrát týdně něco hledáte přes Google Mapy?

Zdroj: XDA