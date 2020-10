Velkoměsta dostanou v Google Mapách novou 3D navigaci. Nechybí Praha

Google přináší velmi zajímavé a efektivní novinky do aplikace Mapy, které se týkají navigace. Konkrétně navigace využitelnou hlavně pro pěší pohyb, která stojí na rozšířené realitě (AR). Řeč je o prostředí Live View, které vychází z fotograficky naskenovaného Street View. Díky Live View pro Google Mapy můžeme vidět při navigaci “vznášející se” 3D prvky a do prostoru umístěné ukazatele. Vylepšené prostředí čeká na uživatele navigační aplikace v několika světových metropolích. Nechybí mezi nimi ani Praha.

Do nového Live View se dá dostat v aplikaci přímo z itineráře trasy. Samozřejmě jen v místech, která jsou na to uzpůsobená. Kromě Prahy jsou na seznamu takoví giganti jako New York, Tokyo nebo Sydney. Jde celkem o pětadvacet měst.

25 měst, ve kterých novinka funguje Amsterdam, Bangkok, Barcelona, Berlín, Budapešť, Dubai, Florencie, Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, Londýn, Los Angeles, Madrid, Milán, Mnichov, New York, Osaka, Paříž, Praha, Řím, San Francisco, Sydney, Tokyo, Vídeň.

Funkce ukazuje v 3D prostředí zejména zadané cílové body jako špendlíky a v místě odbočení velké směrové šipky. Google Mapy nabídnou Live View a jeho nové 3D prvky i v případě hledání bodu, který s uživatelem sdílí někdo přes sdílení polohy. To bude zavedeno později.

Zdroj: Google