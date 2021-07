Jak moc jsou Google Mapy bezpečné pro horské túry?

V autě do práce, na kole do přírody, pěšky po městě… a taky do hor. Na tato a další místa jsme si zvykli brát s sebou Google Mapy a začít jim velkou měrou důvěřovat v tom, že nás spolehlivě dovedou do cíle. Úplně bez chyb to samozřejmě není, nicméně skončit v koloně, slepé ulici nebo na rozbité polní cestě není taková hrůza. Horší je to právě na vrcholcích hor, kde je člověk často (a to třeba i po dobu několika hodin) odkázán na jednu vybranou trasu. Dá se během horské túry na Google Mapy spolehnout?

Poslední významný případ, který na tuto otázku poskytuje odpověď, pochází ze Skotska. Organizace John Muir Trust, která má v popisu práce mimo jiné i kontrolu horských tras, vydala před několika dny upozornění, že Google Mapy doporučují extrémně nebezpečnou cestu na vrchol nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis.

“Je naprosto logické, že lidé Mapy v případech, kdy se chtějí dostat na vrchol hory, používají. V tomto případě ale automobilová navigace zavede zájemce ke Glen Nevis a odtud je vede po tečkované trase nahoru. Ta je ale velmi náročná i pro zkušené horaly, jelikož je plná kamení a i při dobré viditelnosti je problém najít správnou cestu,” upozorňuje Heather Morning z John Muir Trust. Společně s kolegy tak v okolí umístili cedule, které příliš důvěřivé uživatele Google Map upozorňují, že ideálním startovním bodem pro výstup je nedaleké Návštěvnické centrum.

Nevěřte slepě všemu, co vám navigace doporučí Podklady navigačních aplikací nemusejí mít nejlepší či aktuální přehled o lokálních podmínkách. Proto vždy berte trasy a jiná doporučení s rezervou.

Organizace upozorňuje na stále opakovaný fakt, že navigační aplikace jsou velmi dobrý pomocník, kterému ale není dobré věřit úplně bezmezně. Minimálně na horách je vhodné začínat výpravy z ověřených míst či turistických center a nestydět se zeptat na nejlepší cestu. Tento případ přitom není jediný, který Google Mapy (ale podobné problémy pochopitelně má i konkurence) usvědčuje z toho, že nemají dokonalé lokální informace. V tomto případě ovšem reagoval americký gigant obratem.

“Google Mapy vedly uživatele k místu nejblíže vrcholu, u kterého je vyznačeno, že se jedná o obtížnou trasu. Abychom ale pomohli nováčkům i zkušenějším turistům, změnili jsme navigaci k Návštěvnickému centru, kde se může každý na nejlepší možnost zeptat,” podotkl mluvčí Googlu. Společnost horaly a horolezce vyzývá, aby podobné případy v aplikaci hlásili.

Jak vy řešíte navigaci na horách?

