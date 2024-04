Mapy Google jsou jednou z nejznámějších aplikací

Nabízejí kromě určení polohy a navigace i spoustu dalších užitečných funkcí

Jednou z nich je ukládání historie polohy, kterou ale čeká změna, jež vás může připravit o data

Google v návaznosti na tahanice s EU provádí změny, které ne vždy jsou k užitku uživatelů. Jednou z nich je omezení ukládání historie různých aktivit. Nově se historie ukládá jen do zařízení a synchronizaci do cloudu musíte sami zapnout. Hlavně ale výchozí nastavení říká, že údaje starší 3 měsíců se automaticky smažou. A týká se to i časové osy v mapách.

Osobně považuju funkci Historie polohy za velice užitečnou. Hodí se jak v případě, kdy si chcete jen tak připomenout, kde všude jste byli, když na vás padne sentimentální nálada, ale také jsem ji využil, když jsem si nemohl vzpomenout na název jednoho hotelu. Stačilo najít si datum konání akce, na kterou jsme se v něm ubytovali, v časové ose a bylo to jasné.

Naštěstí Google nezaříznul ukládání historie úplně, jen si to musíte sami nastavit. Je jasné, že Google takové informace miluje, ale na druhou stranu nechť, když z toho mám užitek i já.

Jak zakázat mazání historie polohy

Dobrá, máme nastavené ukládání historie polohy i zálohování. Jak ale o uložená data nepřijít? Pojďme na to!

Spusťte aplikaci Mapy:

Klikněte na obrázek vašeho účtu a z nabídky vyberte Vaše data v aplikaci Mapy. Pak v sekci Historie polohy klikněte na šipku.

mapy google - mazáni aktivity

Zde najděte nastavení časové osy a dole je sekce Automatické mazání.

Pokud máte nastavené automatické mazání, můžete změnit dobu, za jakou se historie smaže a nebo můžete vybrat, aby se historie nemazala automaticky vůbec.

Pak už jen 2x potvrdíte a je hotovo.

Selektivní mazání

Google zavedl ještě jednu zajímavou novinku, a to mazání informací týkajících se pouze vybraného místa. Google uvádí jako příklad cestu do pekárny pro narozeninový dort. Mě sice napadají úplně jiné typy obchodů, jejich návštěvou se nechcete moc chlubit; například pokud žijete s vegankou, takový steak house by se v historii moc nevyjímal, ale budiž.

historie polohy, selektivní mazání

Tato funkce se bude zavádět průběžně jak pro Androida, tak pro iOS.

Používáte funkci historie polohy?

Zdroj: Google