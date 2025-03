Google ve svých Mapách odhalil 10 000 falešných podniků. Podvodníci se je snažili zpeněžit

Mapy Google jsou pro podnikatele ideálním nástrojem, jak k sobě přilákat nové zákazníky. Nejen, že tady jde snadno dohledat přesná poloha podniku, ale do jeho karty lze přidávat i fotky a detailní informace. Plus mohou i zákazníci přidávat své recenze. Jedná se tak o jedinečný způsob, jak najít prověřenou a spolehlivou firmu. Nebo také možná ne.

Google průběžně kontroluje, jestli firmy zaznamenané v jeho Mapách skutečně existují. A velmi často dochází k závěru, že nikoliv. Jen v roce 2023 prý takto zablokoval 12 milionů falešných profilů. A občas narazí na podvodníky, kteří takto klamou zákazníky ve velkém.

To se stalo i teď. Podle stanice CBS News se Googlu úplnou náhodou podařilo odhalit rozsáhlou síť podvodníků, kteří v Mapách vytvořili přes 10 tisíc podniků. Necílili přitom na naivní uživatele, které by chtěli obrat o peníze. Snažili se tímto způsobem prodávat již vytvořené profily. Což Googlu vůbec není po chuti a na tyhle filuty si došlápl. A to nejen blokováním, nýbrž je pohnal přímo k soudu.

Zajímavé je, že tuhle organizovanou strukturu odhalil úplně nečekaně – obdržel totiž prý stížnost od zámečníka z Texasu, který zjistil, že se za něj někdo na Googlu vydává. A postupně byly odhaleny tisíce firemních profilů, které zakládali stále titíž uživatelé.

Zdroj: CBS News, The Verge, Pixabay