Google Mapy zavádějí parádní novinku, kterou ocení zejména chodci

Mapy od Googlu patří po právu mezi nejoblíbenější mobilní aplikace na světě. Poskytují parádní servis při hledání míst i navigaci k nim. Vždy je ale co zdokonalovat, což dokazuje i poslední novinka, kterou do tohoto nástroje začínají vývojáři zavádět. Google Mapy získávají ve své klasické “kreslené” podobě podrobnější detaily městských ulic, přilehlých chodníků a dalších komunikací. Jsou tím myšleny například zaznačené přechody pro chodce, chodníky, schody nebo šířky ulic a ostrůvky na nich. A to v přesném měřítku vůči ostatním objektům.

Americký gigant oznámil, že tyto velmi praktické informace, které pochopitelně ocení zejména chodci nebo lidé na vozíčku, momentálně testuje ve čtyřech světových metropolích. Jde o Londýn, New York, Tokyo a San Francisco. V těchto městech už nyní Google Mapy ukazují podrobnější detaily tamních ulic a chodníků.