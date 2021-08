Blbnou vám Google Mapy v Android Auto? Nejste sami

Jedna z nejpopulárnějších Google aplikací má potíže při použití v jednom z nejpopulárnějších Google prostředí. Řeč je o Mapách, které se z ničeho nic začínají chovat podivně po spuštění v Android Auto. Prý dokonce nejde jen o jeden problém, ale hned o několik. Uživatelé hlásí například trable se zvukem nebo stranami silnice, po kterých jsou řidiči zvyklí jezdit. Chyby se objevily u jedné z posledních verzí aplikace Google Mapy, nicméně přesně přiřazené nebyly a není ani jasné, co přesně je způsobilo.

Někteří uživatelé Map v Android Auto nejprve začali hlásit, že navigační aplikace blokuje po spuštění zvuk. A to tak, že skrze systém neprojde vůbec žádný. Později se objevily stížnosti, že Google Mapy v tomto prostředí samy od sebe přehazují strany, po kterých vedou navigaci. U obou problémů už Google ohlásil, že zjišťuje podrobnosti a pracuje na nápravě. Kdy to ale bude, to se zatím neví.

Potkali jste tyto dvě zmíněné chyby?

Zdroj: aevolution