Mapy Google přicházejí s řadou inovativních aktualizací a tipů pro jejich uživatele, zvláště vhodných pro nadcházející sváteční sezónu. Novinky mají dle slov vývojářů nejen zpříjemnit a zefektivnit vaše cestování, ale také přispět k lepší orientaci v digitální mapě.

Google nově vylepšuje směřování veřejné dopravy, to znamená, že uživatelům umožní vybrat tu nejlepší trasu s ohledem na předpokládaný čas příjezdu, přestupy a vzdálenost pěší chůze. Podobně jako známe z aplikace IDOS. Aktualizace má uživatelům ušetřit čas, pomoci rychle rozhodovat a poskytnout aktuální informace o trase. Novinka se dotkne více než 80 měst po celém světě – od Berlína až po Toronto.

Nová aktualizace by měla přinést funkci, která usnadní sdílení míst, plánování s přáteli či kolegy a hlasování o skupinových aktivitách. Do seznamu uložených míst bude možné umístit i emoji, takže místa na mapě bude jednodušší identifikovat. Ať už to bude palec dolů, jako doporučené místo nebo například emoji kanceláře.

Pokud jste tím uživatelem, který aktivně čte nebo dokonce píše recenze, možná vás nová funkce potěší. Mapy Google rozšiřují interaktivitu s uživateli prostřednictvím možnosti reagovat na fotografie, videa a recenze pomocí emoji. Díky kombinaci AI a Emoji Kitchen mohou uživatelé tvořit jedinečné kombinované reakce, které obohatí komunitní zážitek.

S ohledem na rostoucí popularitu elektromobilů poskytne aplikace možnost zvolit ekologičtější trasy, vyhledávat nabíjecí stanice a získávat informace o kompatibilitě nabíječky s jejich vozidlem a rychlosti nabíjení, což je klíčové pro řidiče elektromobilů.

Tato praktická funkce umožní uživatelům vyhledávat obchody s potravinami, odpočívadla a čerpací stanice přímo na trase, což ušetří čas a sníží potřebu dlouhých objížděk. Pokud jste něco zapomněli koupit cestou na dovolenou, lupa v pravé horní části spuštěné navigace vám bude skvělým pomocníkem. Najde vám odpočívadla, hotely ale dokonce i ceny benzínu.

Aplikace umožní uživatelům platit za jízdenky veřejné dopravy bezkontaktně. Při cestě městským vlakem do města a následném využití městské dopravy, jako metro a autobusy, můžete zakoupit všechny jízdenky přímo v Mapách od více než 250 globálních prodejců jízdenek.

If you use #GoogleMaps you can't miss the "New Maps updates and tips to navigate the holidays" posted by the #Google's Blog with some interesting tips and news:

1)Train and subways with transit route recommendations;

2)Collaborative planning list;

3)Emojis and Community feeds pic.twitter.com/SEfbiodD3M

— Fabrizio Degni (@fabrizio_degni) November 16, 2023