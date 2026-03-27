Google Live je od dnešního dne v češtině! Mluvte s vyhledávačem jako s člověkem

Google spouští v Česku funkci Vyhledávání Live — konverzační vyhledávání hlasem nebo kamerou přímo v češtině Technický základ tvoří model Gemini 3.1 Flash Live, který je od základu vícejazyčný a rozumí přirozené řeči v reálném čase Funkce je dostupná v aplikaci Google na Androidu i iOS a také v Google Lens, a to od dnešního dne pro všechny uživatele Jakub Kárník Publikováno: 27.3.2026 18:00

Googlu trvalo nějakou dobu, než svou nejzajímavější novinku ve vyhledávání dotáhl i do češtiny. Ale ode dneška je tu: funkce Vyhledávání Live umožňuje s vyhledávačem normálně mluvit — hlasem, nebo ukázáním kamery na to, co vás zajímá. Žádné opisování dotazů, žádné hledání správných klíčových slov. Co to vlastně Vyhledávání Live umí? Gemini 3.1 Flash Live: nový model, který češtinu bere vážně Kde funkci najdete Pozdě, ale přece Co to vlastně Vyhledávání Live umí? Základní myšlenka je jednoduchá: místo psaní prostě mluvíte. Funkci spustíte v aplikaci Google klepnutím na ikonu Live pod vyhledávací lištou. Pak se zeptáte nahlas a vyhledávač odpoví — také hlasem, s odkazy na relevantní stránky. Konverzaci pak můžete rozvíjet doplňujícími otázkami, stejně jako byste si povídali s člověkem. Druhá možnost je ještě praktičtější: zapnete kameru a ukážete na to, co potřebujete vyřešit. Google uvidí totéž co vy a dokáže poradit v reálném čase. Klasický příklad z tiskové zprávy je montáž poličky — ale stejně dobře poslouží třeba při identifikaci rostliny, čtení etikety v cizím jazyce nebo diagnostice podezřelého zvuku auta. Funkce je dostupná i přímo z Google Lens, kde stačí klepnout na tlačítko Live v dolní části obrazovky. Gemini 3.1 Flash Live: nový model, který češtinu bere vážně Za celou funkcí stojí model Gemini 3.1 Flash Live — a to, co ho odlišuje od předchozích pokusů, je přístup k jazykům. Nejde o přeložený anglický model, ale o systém navržený jako vícejazyčný od základu. V praxi to znamená, že čeština není druhořadým doplňkem, ale plnohodnotně podporovaným jazykem — vyhledávač rozumí přirozeným formulacím, hovorovým výrazům i neúplným větám. To je důležitý posun. Řada AI funkcí, které jsme v posledních letech viděli u různých výrobců telefonů, češtinu buď ignorovala úplně, nebo ji podporovala jen formálně — s výsledky, které ukazovaly, že model na ni nebyl skutečně trénován. Google tentokrát přichází s jiným přístupem. Kde funkci najdete Vyhledávání Live funguje na Androidu i iOS — potřebujete aktuální verzi aplikace Google. Přístup je přes záložku Režim AI, kde najdete ikonu Live. Alternativní cesta vede přes Google Lens, kde přibyla stejnojmenná možnost v dolní části rozhraní. Funkce je od dnešního dne dostupná všem uživatelům v Česku bez nutnosti čekání na postupné zavádění nebo přihlášení do testovacího programu. Pozdě, ale přece Bylo by neupřímné tváři se, že Google přichází s převratnou novinkou. Hlasové vyhledávání tu je v různých podobách roky, konverzační AI také. Co je ale skutečně nové, je kombinace obojího v češtině, s vizuálním vstupem z kamery a s výsledky podloženými aktuálními daty z internetu — ne jen předtrénovanými znalostmi modelu. Vyzkoušíte Vyhledávání Live, nebo vám psaní dotazů vyhovuje víc? Zdroj: Google Blog