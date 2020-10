Neptejte se, odkud má kámoš ty boty. Google Lens je klidně i objedná

Toužíte občas po něčem, co vidíte u někoho jiného, na někom jiném nebo třeba na obrázku, aniž byste přesně věděli, co to je? Pak je většinou těžké konkrétní produkt vyhledat. Alespoň skrze klasické textové vyhledávání, když to neumíte popsat slovy. Hledání podobných obrázků už je trochu efektivnější, ale Google nakonec přišel s ještě lepším řešením. Nástroj Lens nově umí po analýze fotky vyhledat konkrétní produkt, který si pak můžete rovnou i koupit. Rozpoznávání produktů přes Lens oznámil Google na své konferenci SearchOn. Demonstroval ho na oblečení, ale funguje perfektně také u elektroniky či potravin.

V praxi bude stačit, když u snímku zapnete tento známý chytrý nástroj a on se pustí do hledání mezi jinými obrázky v databázi. Hlavně těmi, u kterých už Google díky databázi Style Engine ví, že jsou na nich produkty. Na Androidu už funkce funguje a můžete ji vyzkoušet.

Existuje několik možností. Ve vyhledávací aplikaci nebo v Chrome stačí podržet prst na obrázku, v menu se objeví i nová položka pro rozpoznávání produktů přes Google Lens. Novinka je funkční také v galerii, kde můžete Lens u obrázku spustit přes jeho ikonu. Časem má funkce dorazit i na iPhony.

Jak úspěšně poznal Lens produkty ve vašem případě?

Zdroj: Google