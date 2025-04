Bylo na čase! Google Keep dostane nový widget, takhle vypadá

Začátkem března Google představil nové směrnice pro designování widgetů a zdá se, že aplikace Keep bude jednou z prvních, která se dočká vizuální modernizace. Aktuální vzhled widgetů Google Keep pochází ještě z roku 2021, kdy byl původně představen design Material You, a nyní nastal čas na jejich osvěžení.

Stávající widget umisťuje tlačítko plus pro vytvoření nové textové poznámky do zakulaceného čtverce. Ikony pro vytvoření seznamu, hlasové poznámky, kresby nebo fotografie jsou jednoduše umístěny přímo na pozadí widgetu bez jakýchkoli ohraničení.

Nová verze widgetu zachovává stejnou šířku, ale je o něco vyšší a využívá celý dostupný prostor, což přesně odpovídá novým designovým směrnicím Googlu. Zatímco tlačítko plus je nyní umístěno ve vertikálním pilulkovitém tvaru, ostatní ikony dostaly vlastní zaoblené obdélníkové rámečky, což celému widgetu dodává konzistentnější a modernější vzhled.

Je zajímavé, že nový design se v současnosti objevuje pouze v nabídce widgetů a krátce ho můžete zahlédnout při umisťování na domovskou obrazovku. Redesign však zatím není plně implementován ani v nejnovější verzi aplikace Google Keep 5.25.122.00.90. Widgety „Sbírka poznámek“ a „Jedna poznámka“, zatím žádnými změnami neprošly.

Google Keep - Notes and lists Google LLC Instalovat (Free) Google Play

Pokud byste si chtěli nový design alespoň trochu vyzkoušet, můžete se podívat na aktualizovaný widget aplikace Google Disk, který vychází ze stejných designových principů. Ten však také zatím není široce dostupný pro všechny uživatele.

Co říkáte na nový widget Google Keep?

Zdroj: 9to5google