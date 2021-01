Zapomínáte? S novou vychytávkou v Google Keep už nezapomenete nic

Google Keep je jedna z nejpopulárnějších aplikací pro poznámky nejen pro Android. Nová možnost, jak v Google Keep zadat připomenutí poznámky podle polohy, tak jistě potěší mnoho uživatelů. Jak to funguje a kdy nám tato funkce může pomoct?

Připomínky jsou bezesporu jednou z nejdůležitějších funkcí každé aplikace na poznámky. Google Keep umí kromě připomenutí podle času a data už dlouho i připomenutí podle polohy. Pokud jste například většinu týdne na home office a nevíte, který den přijedete do práce, tak lze nastavit pracovní připomínku na adresu vaší kanceláře. Funkce zní skvěle, ale do teď se bohužel nepoužívala zcela komfortně. Vždy bylo totiž třeba napsat adresu nebo najít na mapě místo, na kterém chcete dostat připomenutí. Díky krkolomnému zadávání polohy jsem nakonec funkci nikdy příliš často nepoužíval.

Nová verze Google Keep teď přináší skvělé zjednodušení zadávání připomenutí. Pokud máte v Google účtu zadanou adresu bydliště a vaší práce, tak aplikace nabídne na jeden klik přidání připomenutí pro domov (ikona domečku) nebo pro práci (ikona kufříku). Osobně jsem si několikrát změřil časový rozdíl oproti starému způsobu a zatím co novým způsobem přidám připomenutí do jedné vteřiny, tak starým způsobem s psaním adresy mi to zabere 11 vteřin. Teď v zimě člověk často kvůli psaní musí sundat rukavice anebo nemá volné obě ruce na psaní atd. Přidat připomenutí podle polohy do Google Keep pouhým jedním klikem je opravdu rozdíl a tato užitečná funkce je tak mnohem víc použitelná. Nová funkce je dostupná v poslední verzi aplikace 5.20.511.03.

Jak často využíváte připomenutí podle polohy v Google Keep?

