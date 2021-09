Google Keep dostává nový a uhlazenější Material You vzhled

Google představil nový designový jazyk Material You spolu s představením Androidu 12. Postupem času se dostává do aplikací Workspace a další aplikací, která nový vzhled dostane bude Google Keep. Změny jsou přitom poměrně znatelné, na rozdíl od ostatních aplikací.

Google Keep a Material You

Google Keep je aplikací, která nabízí rozdělení jednotlivých poznámek do barev, takže sama o sobě je barevná a osobně nám její styl vyhovuje. Je však zajímavé, jakým způsobem bude Material You v této aplikaci využito. Barvy budou totiž méně saturované, což jde s novým designem ruku v ruce a majitelé Pixelů se mohou těšit také na funkci Dynamic Color. Samozřejmostí jsou také nová zaoblená tlačítka, která se nachází ve všech ostatních Material You ready aplikacích.

Google Keep – poznámky a seznamy Google LLC

Aktualizace se začne šířit již 21. září, nový vzhled dostanete s verzí 5.21.361 a stejně jako u Gmailu, Disku či Kalendáře může několik dní trvat, než se dostane na vaše zařízení, jelikož aktualizace bude probíhat na straně serveru.

Jak se vám zatím líbí Material You aplikace?

Zdroj: 9to5google