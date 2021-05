Pro pořádek v Google Kalendáři: Jak (ne)zobrazovat některé “svátky”?

Google Kalendář je bezpochyby jednou z nejoblíbenějších a nejužitečnějších aplikací, kterou kdy Google vypustil do světa. Jeho praktičnost a přívětivost je přitom z velké části závislá na tom, jak si jej konkrétní uživatel přizpůsobí podle svého. Různé osobní či firemní kalendáře, jejich barvy nebo i názvy událostí se hodně promítají do toho, jaký je z používání výsledný dojem. Zejména přehršel položek může tento nástroj dost srážet. My si tedy nyní ukážeme jeden způsob, jak si v tomto ohledu alespoň drobnou změnou prohlížení v aplikaci či na webu zpříjemnit. Jde o zobrazování či nezobrazování různých svátků a významných dnů v aplikaci Google Kalendář.

Tento návod se pojí s novinkou, která do tohoto nástroje nedávno přišla. Nový přepínač, který se nachází v nastavení, umožňuje trochu specifičtější výběr, co by se mělo ukazovat mezi “svátky”. Dříve tím byly v Kalendáři myšleny nejen zákonem definované dny, ale i významné termíny jako třeba Den sv. Valentýna nebo Den matek. Teď už možné tyto dvě skupiny oddělit. Jak na to?

Google Kalendář a (ne)zobrazování svátků a významných dnů v Google Kalendáři

Jděte v aplikaci či na webu Kalendáře do Nastavení

Sjeďte úplně dolů a vyberte položku Svátky

Ve vybraném kalendáři (pokud jich máte víc) klepněte na Přidat státní svátky

V nabídce si vyberte požadovanou zemi (pravděpodobně zde již budete mít Česko)

Vyberte, zda chcete zobrazovat skutečně jen státní svátky, nebo i další významné dny

Právě poslední zmíněná položka je aktuálně nová a umožňuje udělat v Kalendáři trošku větší pořádek. Zrovna v případě České republiky není rozdíl tak radikální, ale jestli se nechcete při procházení událostí otravovat s významnými dny, které přitom nejsou státními svátky, novinka vás potěší. A hodí se případně i pro ty, kteří se chtějí vydat opačným směrem. Pro někoho může být zajímavé například sledování společensky významných dnů v cizích zemích, například v USA nebo ve Spojeném království.

Kolik kalendářů a druhů událostí máte v Google Kalendáři?