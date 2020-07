Google z Kalendáře konečně vyhodil jednu funkci, která nás štvala

Webová i mobilní aplikace Kalendář od Googlu patří bezpochyby k jedněm z nejoblíbenějších z dílny amerického giganta.Mnoho lidí tento nástroj využívá, aniž by o tom věděli. I když jde o velmi cenného pomocníka, tipů na vylepšení uživatelského prostředí by se jistě několik našlo. Na jednom malém, ale ve výsledku velmi úsporném opatření teď firma zapracovala. Google Kalendář bude mít v denním či týdenním náhledu lépe odpovídající okýnko pro krátké události.

Doposud byla praxe taková, že se veškeré události s délkou trvání do 30 minut tvářily v náhledu jako třicetiminutové. I když šlo třeba jen o pětiminutové mítinky. To pochopitelně vytvářelo značný chaos, pokud měl například uživatel několik podobných akcí za sebou. Nechtěné překrývání a obecně i zhoršenou orientaci teď Google Kalendář řeší novým zobrazovacím pravidlem pro krátké události. Položky vytvářené s časem trvání do 25 minut budou lépe reflektovat skutečnou délku. Tohle jednoznačně chválíme. Lidé s bohatě zaplněnými termíny se v aplikaci rázem lépe vyznají. Novinka byla zatím oznámena pro firemní prostředí G Suite. Předpokládáme ale, že se bude týkat i běžných Google účtů.

Štve vás dosavadní vizualizace krátkých událostí?

Zdroj: Google